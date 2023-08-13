Mersin'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, ilk müdahale araçları ve arazözlerle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.
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