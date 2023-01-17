Mersin'de otobüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 20 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.
Kaza saat 02.00 sıralarında Tarsus ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Mersin'den Niğde istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki askeri personel taşıyan otobüs, önünde giden ve Ramazan S. yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a çarptı.
Kazadan sonra otobüste yangın çıktı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kaza yerine gelip, incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Mersin- Niğde istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Ekipleri, tek şeritten kontrollü olarak trafik akışını sağlamaya çalıştı.
Kazadan yaklaşık 3 saat sonra otobüs olay yerinden kaldırıldı.
Temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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