Mersin’de otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:11
Mersin’de otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'nde Ömer Karadağ idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1’inci etap bağlantı köprüsünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına girerek demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon