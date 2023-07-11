Mersin'de şafak operasyonu: 74 zanlı hakkında gözaltı kararı!

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 şüphelinin yakalanmasına yönelik eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik aramaların sürdüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:31
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaların devam ettiği aktarıldı.


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