Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:48

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen 27 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği aktarıldı.