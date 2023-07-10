Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Başkent'te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:38
Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen 27 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği aktarıldı.


IŞİD gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü

İlgili Haberler

ABD, IŞİD lideri Usame el-Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı

ABD, IŞİD lideri Usame el-Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı
Samsun'da 9 IŞİD şüphelisi yurtdışı yasağı ile serbest

Samsun'da 9 IŞİD şüphelisi yurtdışı yasağı ile serbest
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 'Yalnız it' baskınla yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 'Yalnız it' baskınla yakalandı

En Çok Okunan Haberler