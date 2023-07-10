Ankara’da 'IŞİD' operasyonu: 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Başkent'te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen 27 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği aktarıldı.
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