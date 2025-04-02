Mersin'de sağanak... Ev ve iş yerlerini su bastı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:16

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:16

Mersin’in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. İlçede çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi de sular altında kaldı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, müze ve çevresinde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

D-400 kara yolunda trafikte aksamalar meydana gelirken, park halindeki birçok araç suya gömüldü.