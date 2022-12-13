Mersin'de 'sahte doktor' yakalandı
Mersin'de bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada sahte doktor olduğunu anlaşılarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, M.K.U. isimli şahıs hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti.
Doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığını söylediği öğrenilen M.K.U., KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını itiraf etti.
ÖNLÜK TEMİN ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Eve gittiğinde ise doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24.00 sıralarında tekrar hastaneye döndüğünü anlatan şüpheli, hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini ve oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Daha sonrasında çocuk yoğun bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerine anestezi uzmanı olduğunu belirterek önlük temin etmeye çalıştığını ifade eden şüpheli, o esnada hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edilip yakalandığını aktardığı belirtildi.
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