Mersin’de sokak ortasında bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:13

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:13

Mersin'e bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda K.S., kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.Ç.'yi konuşmak için buluşmaya çağırdı. H.Ç., bir arkadaşıyla birlikte gelirken, K.S. ise dört arkadaşıyla olay yerine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, K.S.'nin arkadaşlarından A.K., elindeki bıçağı H.Ç.’ye savurdu. Bıçak darbesi boynuna isabet eden H.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan yaralı, hayati tehlikesi nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren A.K. olay yerinden kaçarken, tartışmaya karışan diğer şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Kaçan A.K. ise olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde tartışma anı ve A.K.’nin H.Ç.’yi bıçakladığı anlar net bir şekilde görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.