Mersin’de tefeci operasyonu: 4 tutuklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekipler, Tarsus ilçesinde bir şebekenin haksız kazanç elde edip, çeşitli yöntemlerle yurttaşı zor durumda bıraktığını belirledi.
Teknik ve fiziki takip sonrası 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' ve 'bankalardan usulsüzce krediler çekilmesi' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Polis, eş zamanlı baskınlarla 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah, mühimmat, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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