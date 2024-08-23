Tefecilik yapan 2 şahsa jandarma operasyonu

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:48

Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 şahsın tefecilik yaptığı bilgisi alındı.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, şahıslara senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkullerini ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda ise, 8 adet isme yazılmış senet ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Tefecilik’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.