Mersin'de terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı
Mersin'de, terör örgütü lehine slogan attıkları için gözaltına alınan ve polis aracında 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletilen 10 şüpheli tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de, terör örgütü lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilere polis aracında 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletilerek görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aşırı derecede saf olan 3 burç
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- 'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi!
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Yeniden Refahlı başkandan 'sokak hayvanları' resti
- Eski Premier Lig şampiyonu inşaat işçisi oldu!
- AKP'liler DEM Parti milletvekiline saldırdı
- CHP’den AKP’ye sert çıkış!
- 'Birinci partiye yakışan işleri yapacağız'
- Kulüpler Birliği'nin başkanı belli oldu!