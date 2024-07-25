Mersin'de terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü lehine slogan attıkları için gözaltına alınan ve polis aracında 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletilen 10 şüpheli tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:47
Mersin'de terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de, terör örgütü lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilere polis aracında 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletilerek görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. 


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