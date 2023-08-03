Mersin’de 'torbacı' operasyonu: 27 gözaltı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:01

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:02

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' olarak tabir edilen 37 şüpheliyi tespit etti.

Elde edilen bilgiler çerçevesinde bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 408 gram esrar, 15 gram bonzai, bir gram metamfetamin, 58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 adet sentetik hap, 22 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 60 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.