Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM’de bırakıp kaçtı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polisten kaçan sürücü, takip sırasında otomobilini TEM Otoyolu’nda terk edip kaçtı. Polisin araçta yaptığı aramada, çantalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:57
Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM’de bırakıp kaçtı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 AY 0319 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler bir süre sonra sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

ORMANA KAÇTI

İzmit’te başlayan takip, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti. Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi’ni yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak ormana kaçtı.

Polisin otomobilde yaptığı incelemede, arka koltuk ve bagaj kısımlarında çok sayıda çantada uyuşturucu ele geçirildi. Araç incelenmek üzere güvenli bir noktaya çekildi. Araçta ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve cinsinin yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı bildirildi.

Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. 


kocaeli

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