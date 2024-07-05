Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Mersin’de uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:18
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı, Tarsus ilçesinde ise yine bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonlarda 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 400 gram kubar esrar, 282 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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