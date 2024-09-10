Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, A.T.G ve N.C.T adlı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 192,45 gram bonzai maddesi, 218 sentetik uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı
- Narin, katledildiği köyde toprağa verildi
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı