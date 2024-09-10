Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:17

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, A.T.G ve N.C.T adlı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 192,45 gram bonzai maddesi, 218 sentetik uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Mersin #gözaltı

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