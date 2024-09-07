Mersin'de vahşet: 2 kadına ateş eden erkek kendini de vurdu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay (36), tartıştığı kadınlardan Feriye Gözüala'yı (25) tabancayla vurarak öldürdü, Hamiyet G.'yi (25) yaraladı. Gençay, aynı tabanca ile kendi yaşamına da son verdi.
Olay akşam saatlerinde ilçeye Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.
Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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