Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 2 tutuklama!

Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:18
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 2 tutuklama!
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli operasyonla yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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