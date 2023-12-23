Mersin'de vahşet: Zehirlenen 10 köpek ölü bulundu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 köpek zehirlenmiş olarak ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:51
Mersin'de vahşet: Zehirlenen 10 köpek ölü bulundu!
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Olay, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde, bölge halkının Tarsus Belediyesi'ni arayıp ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

Vefa Köprüsü civarında araştırma yapan Tarsus Belediyesi barınak ekipleri, zehir enjekte edilmiş olduğu değerlendirilen et parçalarının yanında cansız halde 10 sokak köpeğiyle karşılaştı.

4 köpeğe olay yerinde müdahale eden Tarsus Belediyesi veterinerleri, durumu polise bildirdi. Ölen 10 köpek, Pati Mezarlığı'na gömüldü.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından olayı şiddetle kınarken kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.


Mersin Köpek Zehirlenme Tarsus Belediyesi

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