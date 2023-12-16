Sokak köpeklerine ilişkin tartışmalar sürüyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Aydın’ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde zehirlenerek öldürülen sokak köpeği sayısının 30’u bulması sonrası tartışmalar sürerken Ankara Keçirören’de 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz geçen günlerde sokaktaki köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşanan saldırının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Mutlaka sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bunun ardından sokak hayvanlarının toplatılmasına Ankara’dan başlanırken hayvanlara eziyet ezilerek yapılan toplama görüntüleri de ortaya çıktı. Yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Acilen kısırlaştırma seferberliği başlatılması gerektiğini belirten İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü avukat Esra Danışman, “Asıl yapılması gereken kısırlaştırma seferberliği yapılarak popülasyonu azaltmaktır” açıklaması yaptı.

Çoğu belediyelerin kısırlaştırma için ayrılan bütçeleri alarak kısırlaştırma yapmadıklarına dikkat çeken Danışman, “Mobil kısırlaştırma hastanelerinin kurulmasıdır” dedi.