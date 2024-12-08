Mersin'de vicdanları sızlatan olay: Çöp konteynerinin yanında bebek bulundu

Mersin'de çöp konteynerinin yanında beze sarılı, 1 aylık erkek bebek bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de vicdanları sızlatan olay: Çöp konteynerinin yanında bebek bulundu
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DHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:19

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan kişi, çöp konteynerinin yanında beze sarılı bebek görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen bebek tedaviye aldı.

Sağlık durumu iyi olan erkek bebeğin taburcu edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Mersin #çöp konteyneri #bebek

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