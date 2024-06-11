Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de jandarma ekiplerinin yasadışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli teknik ve fiziki alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 zanlı yakalandı, adreslerde 13 cep telefonu, 15 SIM kart, 3 tablet, 23 kredi kartı, 2 hesap cüzdanı, hafıza kartı, 22 tabanca fişeği ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.
Aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve doküman incelemeye alındı.
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