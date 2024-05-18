İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 14:37
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma başlattı.

Şüphelilerin oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden 'evde ek iş', 'evde sabun paketleme', 'süt yardımı', 'belediye yardımı' gibi yanıltıcı ilanlarla vatandaşların T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel verilerini ele geçirdiği, bu bilgileri rızaları dışında kullanarak açtıkları hesaplarla yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

E.T. ve P.Y. adlı 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

500 MİLYAR TL'LİK HESABI YÖNETİYORLARDI

Şüphelilerin toplam 9 bin 600 kişi adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açarak, yasa dışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL'yi açılan hesaplar üzerinden yönettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.


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