Mersin'de yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Mersin'de yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 20:50
Mersin'de yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te belediye otobüsünde tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71), babası İ.T. ile darbettiği gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.O.T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.T. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. ve eşi H.P'yi darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklanmış, oğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Emniyet haberleri engelli haberleri Kamera haberleri kontrol haberleri

İlgili Haberler

Mersindeki yangın 29. saatte kontrol altına alındı

Mersindeki yangın 29. saatte kontrol altına alındı
Livaneli'den Mersinde konser

Livaneli'den Mersinde konser
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!

Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!

Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…