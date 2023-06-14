Mersin'de 4 araç çarpıştı: 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:30
Mersin'de 4 araç çarpıştı: 7 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Beydegirmeni Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlk ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Mersin kaza

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