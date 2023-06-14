Mersin'de 4 araç çarpıştı: 7 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Beydegirmeni Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlk ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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