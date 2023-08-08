Mersin’deki cinayete 10 tutuklama

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:49

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde 1 şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen titiz çalışma ve araştırma sonucunda 10 kişilik bir grubun evine gittikleri şahsı yaşanan tartışma sonrasında öldürdüğü tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.