Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Yaban mersini çay üzümü, çoban üzümü gibi isimlerle de anılan fundagiller familyasından, odunsu yapıda sahip bir bitkidir. Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:26
Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Yaban mersininin faydaları nelerdir?
Abone Ol google-news

Ilıman iklimi seven yaban mersini kırmızıdan mor renge kadar dolgun ve etli meyvelere sahiptir. Tatlı ekşi bir tadı vardır. Meyveleri temmuz-eylül ayları arasında toplanır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Sinop’un yüksek kesimlerinde yaban mersini kendiliğinden yetişmektedir.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI NELERDİR?

Yaban mersini hafızayı iyileştirir.

Kan şekerini dengeler.

Yaban mersini kalp sağlığını korur.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenler.

Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığı için yaban mersini tüketebilirsiniz.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Kemik sağlığınıza katkıda bulunur.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Yaban mersinini mevsiminde normal meyveler gibi taze olarak tüketeblirsiniz.

Yoğurt, süt, kefir veya kuruyemiş gibi ürünlerle tüketebilirsiniz.

Yaban mersininden reçel ve marmelat yaparak kahvaltılarınızda lezzet ve sağlıkla tüketebilirsiniz.

Kurutarak ya da dondurarak tüketim süresini tüm yıla yayabilirsiniz.

Mesela yaban mersini kurusunu fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarla karıştırarak yiyebilirsiniz.

Kurutulmuş yaban mersinlerini tüketmenin bir diğer yolu da çayını demlemektir.

Sıcak yaz aylarında ise kompostosunu yapıp soğuk halde içerek hem sağlığınıza katkıda bulunabilir hem de serinleyebilirsiniz.


yaban mersini meyve çay bitki

İlgili Haberler

Çanakkale domatesi coğrafi işaret tescili aldı!

Çanakkale domatesi coğrafi işaret tescili aldı!
Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Püf noktaları ile şıhıl mahşi tarifi…

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Püf noktaları ile şıhıl mahşi tarifi…
Tepsi oruğu nasıl yapılır? İçli köftenin en pratik hali: Tepsi oruğu...

Tepsi oruğu nasıl yapılır? İçli köftenin en pratik hali: Tepsi oruğu...

En Çok Okunan Haberler