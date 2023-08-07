Yaban mersini nedir, nasıl tüketilir? Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:26

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:26

Ilıman iklimi seven yaban mersini kırmızıdan mor renge kadar dolgun ve etli meyvelere sahiptir. Tatlı ekşi bir tadı vardır. Meyveleri temmuz-eylül ayları arasında toplanır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Sinop’un yüksek kesimlerinde yaban mersini kendiliğinden yetişmektedir.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI NELERDİR?

Yaban mersini hafızayı iyileştirir.



Kan şekerini dengeler.



Yaban mersini kalp sağlığını korur.



Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır.



Sindirim sistemini düzenler.



Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir.



Göz sağlığı için yaban mersini tüketebilirsiniz.



Cilt sağlığına iyi gelir.



Kemik sağlığınıza katkıda bulunur.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Yaban mersinini mevsiminde normal meyveler gibi taze olarak tüketeblirsiniz.



Yoğurt, süt, kefir veya kuruyemiş gibi ürünlerle tüketebilirsiniz.



Yaban mersininden reçel ve marmelat yaparak kahvaltılarınızda lezzet ve sağlıkla tüketebilirsiniz.

Kurutarak ya da dondurarak tüketim süresini tüm yıla yayabilirsiniz.



Mesela yaban mersini kurusunu fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarla karıştırarak yiyebilirsiniz.



Kurutulmuş yaban mersinlerini tüketmenin bir diğer yolu da çayını demlemektir.



Sıcak yaz aylarında ise kompostosunu yapıp soğuk halde içerek hem sağlığınıza katkıda bulunabilir hem de serinleyebilirsiniz.



