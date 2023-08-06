Mersin'de dolmuşa 1.5 ayda ikinci zam

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

Mersin’de şehiriçi dolmuş ücretlerine 20 Haziran’da zam yapılmış, sivil yolcu ücreti 8 liradan 11.50 liraya, öğrenci yolcu ücreti 6 liradan 8 liraya çıkarılmıştı.

Dolmuşçular zammın gerekçesi olarak mazotun litre fiyatının 25 liradan 37 liraya yükselmesini gösterdiler. Haziranda yurttaş 20 lirayla 2 kez, öğrenci 3 kez dolmuşa binebiliyordu. Bugün 20 lira ile sadece bir kez dolmuşa binebiliyor.