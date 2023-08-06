Mersin'de dolmuşa 1.5 ayda ikinci zam

Mersinli dolmuşlar yolcu taşıma ücretine bir zam daha yaptı. Mersin’de sivil yolcu 17 lira, öğrenci yolcu 11 lira oldu.

Abidin Yağmur
Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00
Mersin'de dolmuşa 1.5 ayda ikinci zam
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Mersin’de şehiriçi dolmuş ücretlerine 20 Haziran’da zam yapılmış, sivil yolcu ücreti 8 liradan 11.50 liraya, öğrenci yolcu ücreti 6 liradan 8 liraya çıkarılmıştı.

Dolmuşçular zammın gerekçesi olarak mazotun litre fiyatının 25 liradan 37 liraya yükselmesini gösterdiler. Haziranda yurttaş 20 lirayla 2 kez, öğrenci 3 kez dolmuşa binebiliyordu. Bugün 20 lira ile sadece bir kez dolmuşa binebiliyor.


Mersin Dolmuş zam

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