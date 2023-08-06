Mersin'de dolmuşa 1.5 ayda ikinci zam
Mersinli dolmuşlar yolcu taşıma ücretine bir zam daha yaptı. Mersin’de sivil yolcu 17 lira, öğrenci yolcu 11 lira oldu.
Mersin’de şehiriçi dolmuş ücretlerine 20 Haziran’da zam yapılmış, sivil yolcu ücreti 8 liradan 11.50 liraya, öğrenci yolcu ücreti 6 liradan 8 liraya çıkarılmıştı.
Dolmuşçular zammın gerekçesi olarak mazotun litre fiyatının 25 liradan 37 liraya yükselmesini gösterdiler. Haziranda yurttaş 20 lirayla 2 kez, öğrenci 3 kez dolmuşa binebiliyordu. Bugün 20 lira ile sadece bir kez dolmuşa binebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- 'Sizden tek isteğim...'