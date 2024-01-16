Mersin'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:00

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinden yaptığı çalışmanın ardından cenazeler hastane morglarına gönderildi.

ÖLENLERDEN 6’SININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belirlenmeye başladı. Hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43) yolcular Ahmet Bukaç (41) Huzan Sunmez (22) Muhammet Akbaba (20) Mehmet Emin Anaeli (28) Şeyhmus Öğet (37) olduğu bildirildi.

Diğer hayatını kaybeden 3 kişiden birinin genç kadın 2’sinin ise çocuk olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 savcının soruşturmayı titizlikle yürüttüğü belirtildi.