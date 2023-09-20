Sosyal medyada infial yaratmıştı... İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan çocuk gözaltına alındı
İstanbul'da bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafla uygunsuz hareketlerde bulunmuş, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. İstanbul Valiliği son olarak öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
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