Merve Taşkın ile yaptığı yayın... Hülya Avşar'dan suç duyurusuna tepki geldi

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda internet fenomeni Merve Taşkın'ı Youtube programına konuk etmişti.

Çok konuşulan program hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler iddiası nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, “Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın’ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"ASLA KABUL ETMİYORUM"

Hülya Avşar, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Konu hakkında Instagram'dan mesaj yayımlayan ünlü şarkıcı, ''Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür'' ifadelerini kullandı.