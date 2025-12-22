Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merve Tokaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Tokaz hangi kanalda?

22.12.2025 12:12:00
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili haber yapan gazeteci Merve Tokaz, sosyal medyada hedef gösterildiğini ve yaklaşık iki gündür ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Peki, Merve Tokaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Tokaz hangi kanalda?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılmasını haberleştiren muhabir Merve Tokaz, yaptığı haber sebebiyle tehdit edildiğini açıkladı. Peki, Merve Tokaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Tokaz hangi kanalda? 

MERVE TOKAZ KİMDİR?

Muhabir Merve Tokaz, medya dünyasında dikkat çeken genç gazetecilerden biridir. Merve Tokaz'ın yaşı hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

MERVE TOKAZ HANGİ KANALDA?

Merve Tokaz, CNN Türk televizyon kanalında muhabir olarak görev yapmaktadır. Kanalda yaptığı haberler özellikle adli süreçler ve spor dünyasıyla ilgili gelişmeler üzerinedir.

