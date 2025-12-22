Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılmasını haberleştiren muhabir Merve Tokaz, yaptığı haber sebebiyle tehdit edildiğini açıkladı. Peki, Merve Tokaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Tokaz hangi kanalda?

MERVE TOKAZ KİMDİR?

Muhabir Merve Tokaz, medya dünyasında dikkat çeken genç gazetecilerden biridir. Merve Tokaz'ın yaşı hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

MERVE TOKAZ HANGİ KANALDA?

Merve Tokaz, CNN Türk televizyon kanalında muhabir olarak görev yapmaktadır. Kanalda yaptığı haberler özellikle adli süreçler ve spor dünyasıyla ilgili gelişmeler üzerinedir.