Merve'yi ağır yaralayan sanığa verilen 5 yıl hapis cezası onandı

Merve Ongun (25), geçen yıl 10 Ekim'de sokak ortasında eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut (27) tarafından darbedildi. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek ağır yaralanan Ongun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Olayın ardından tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmada 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında verdiği kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Verilen cezayı az bulan savcılık, olayın oluş şekli, katılanın hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını belirtti. Savcılık ayrıca, kemik kırığı olmasına rağmen verilen cezanın yarı oranında artırılmasını öngören TCK 87/3 maddesinin uygulanmadığını, eksik ceza tayini yoluna gidildiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

HUKUKA AYKIRILIK YOK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, dosya kapsamı, toplanan deliller ve yerel mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, Cumhuriyet savcısı, sanık müdafii ve katılan vekilinin istinaf başvurularını esastan reddetti. Böylece sanık Bulut’a verilen 5 yıl hapis cezası onandı.