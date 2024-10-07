Meryema Hasanoğlu davasında yine ‘aldatma’ savunması

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

Duruşma 12 Aralık’a ertelenirken Çelik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Berfin Ozan, “Karşı tarafın savunması, bir aldatma durumunun var olması ve sonrasında Meryema’nın vicdan azabı çekip intihar etmesi üzerine kurulu. Yani yine aldatma ve kıskançlık üzerine kurulu savunmalar” dedi.