Meryema Hasanoğlu davasında yine ‘aldatma’ savunması

Siirt’te yaşayan Meryema Hasanoğlu, 2 Mayıs’ta yüksekten düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş, olay anında Hasanoğlu’nun yanında bulunan birlikte yaşadığı Tekin Çelik de tutuklanmıştı. Çelik hakkında açılan davanın ilk duruşması Güroymak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Meryema Hasanoğlu davasında yine ‘aldatma’ savunması
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Duruşma 12 Aralık’a ertelenirken Çelik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Berfin Ozan, “Karşı tarafın savunması, bir aldatma durumunun var olması ve sonrasında Meryema’nın vicdan azabı çekip intihar etmesi üzerine kurulu. Yani yine aldatma ve kıskançlık üzerine kurulu savunmalar” dedi.


Etiketler: #aldatma #Meryema #Savunma

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