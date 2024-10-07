Meryema Hasanoğlu davasında yine ‘aldatma’ savunması
Siirt’te yaşayan Meryema Hasanoğlu, 2 Mayıs’ta yüksekten düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş, olay anında Hasanoğlu’nun yanında bulunan birlikte yaşadığı Tekin Çelik de tutuklanmıştı. Çelik hakkında açılan davanın ilk duruşması Güroymak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma 12 Aralık’a ertelenirken Çelik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Berfin Ozan, “Karşı tarafın savunması, bir aldatma durumunun var olması ve sonrasında Meryema’nın vicdan azabı çekip intihar etmesi üzerine kurulu. Yani yine aldatma ve kıskançlık üzerine kurulu savunmalar” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- MASAK raporuna yüzbinlerce banka hesabı takıldı!
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!