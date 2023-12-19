Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:44

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:44

Mesai saatlerinin ne zaman kısalacağı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti. Peki, Mesai saatleri düşecek mi? Çalışma saatleri ne zaman kısalacak? Haftalık çalışma saati ne kadar? Mesai saatleri düzenlenmesi nasıl olacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37,5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

VEDAT IŞIKHAN'DAN ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.

İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.