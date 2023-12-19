Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyesi ne zaman verilecek? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:11

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:11

Çalışan emeklilere 5 bin Tl ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü 5 bin TL ikramiye ödemelerine çevrildi. Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus verilecek ikramiye ödemelerinde son durum belli oldu. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen 5 bin TL ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi. Bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinden çalışan emeklilerin de yararlanacağı açıklanmıştı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

TBMM Genel Kurulu, bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeyecek; çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?



Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.









