ÖSYM Uzman Yardımcılığına kimler başvurabilir? ÖSYM Uzman Yardımcılığı başvuru şartları neler? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı ne zaman?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:10

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:10

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı personeli alınacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre ÖSYM'ye sınavla 7 (Yedi) adet Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı personeli alınacak.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, sınava başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, 19.12.2023 – 02.01.2024 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav 11.02.2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecekt

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

-2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),.

-Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

-1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

- Bu kadrolara başvuran adaylar, ÖSYM'nin kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak “Kapalı alanda” görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.