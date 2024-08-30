Mesaiye gelmeyince anlaşıldı: Güvenlik görevlisi ölü bulundu

Antalya’da mesaiye gelmeyen ve arkadaşlarının ulaşamadığı güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:28
Mesaiye gelmeyince anlaşıldı: Güvenlik görevlisi ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 795 sokak üzerinde meydana geldi.

Bir otelde güvenlik amiri olarak çalışan Erkan Alkan (45) sabah mesai başlangıcında göreve başlamayınca arkadaşları ve otel görevlileri kendisine ulaşmaya çalıştı. Alkan’a tüm uğraşlara rağmen ulaşamayan mesai arkadaşları ağabeyine ulaşmaya çalıştı.

Çalışma arkadaşlarının telefonla irtibat kurdukları ağabeyi ile birlikte bir otel görevlisi de Alkan’ın Konuksever mahallesindeki ikametine geldi. 

AÇIK PENCEREDEN MERAKLA İZLEDİLER

Alkan’ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören ağabeyi ve otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erkan Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin polis ekipleri eşliğinde yaptığı incelemede Alkan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


Antalya haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Nilüfer Belediyesporlu voleybolcudan acı haber: Evinde ölü bulundu!

Nilüfer Belediyesporlu voleybolcudan acı haber: Evinde ölü bulundu!
Yalnız yaşayan avukat evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan avukat evinde ölü bulundu
Antalya'da sır olay: Ormanlık alanda yaşayan kişi, çadırında ölü bulundu

Antalya'da sır olay: Ormanlık alanda yaşayan kişi, çadırında ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler