Yalnız yaşayan avukat evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde avukat Atıf Güney, oturduğu rezidans dairesinde ölü bulundu.
Cikcilli Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde, dün saat 22.00 sıralarında bir süredir avukat Atıf Güney'den (46) haber alamayan arkadaşı eve gitti.
Güney'in yalnız yaşadığı dairede hareketsiz yattığını gören arkadaşı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.
KALP KRİZİ İDDİASI
Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Güney'in cansız bedeni polis ve savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Avukat Güney'in 2 çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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