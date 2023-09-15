Mesaj atıp çatıdan atlamışlardı... Konya'daki korkunç olayda yeni ayrıntılar

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:08

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:11

Konya'da dün akşam saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci blokundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı.

Sevgilileri olduğu iddia edilen kişilerin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı.

Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇATIDA ÇANTA, MONT VE SECCADE BULUNDU

Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki gence ait çanta, mont ve seccade buldu. Site yönetimi ve dairelerde oturanlar, genç kadınları tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.

LİSEDEN ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin liseden arkadaş oldukları belirlendi. 1'i erkek, 3 kardeş olan geçen yıl da babasını kaybeden Latife Nur Ş.'nin, dün saat 15.00 sıralarında çalıştığı süt ürünü imal eden fabrikadan üniversiteye kayıt yaptırmak için izin aldığı ortaya çıktı.

ULAŞAMAYINCA İLAYDA’YI ARAMIŞ

Latife Nur Ş. akşam eve gitmeyip telefonu da kapalı olunca annesinin İlayda Ç.'yi aradığı belirlendi. İlayda Ç.’nin ise ''Latife Nur, eve gitmek için saat 18.00'de belediye otobüsüne bindi. Daha sonra da görmedim. Haberim yok'' dediği, durumdan şüphelenen annesinin Lale Bahçe Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Latife Nur Ş.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığı'na defnedildi. İlayça Ç.'nin cenazesi de memleketi Çankırı'ya gönderildi.

İNTİHARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ise iki genç kadının neden intihar ettiğini araştırıyor. Ekipler, İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin siteye nasıl geldiklerini ve yanlarında birilerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile cep telefonlarını incelemeye aldı.

Kilitli olduğu öne sürülen çatı kapısını nasıl açtıkları araştırılıyor.