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'Mesaj' krizinde kan aktı... Ankara'da 'baba' cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü!

'Mesaj' krizinde kan aktı... Ankara'da 'baba' cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü!

14.06.2025 17:39:00
Güncellenme:
DHA
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'Mesaj' krizinde kan aktı... Ankara'da 'baba' cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği Nihat Delil hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde yaşandı.

BIÇAKLA BABASINI ÖLDÜRDÜ

Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Nihat Delil'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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