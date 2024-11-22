MESEM'li 12'nci çocuk işçi ölümü: Efe Baran Kazancı hayatını kaybetti
Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi(MESEM) öğrencisi Efe Baran Kazancı ustasıyla birlikte işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
MESEM’li 9. sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Baran Kazancı yanında çalıştığı elektrik ustasıyla birlikte işe giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Burak Kazancı, iş cinayetleriyle yaşamını yitiren 12'nci MESEM’li çocuk işçi oldu.
Etiketler: #MESEM #iş #çocuk işçi
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