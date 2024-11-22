MESEM'li 12'nci çocuk işçi ölümü: Efe Baran Kazancı hayatını kaybetti

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi(MESEM) öğrencisi Efe Baran Kazancı ustasıyla birlikte işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

MESEM'li 12'nci çocuk işçi ölümü: Efe Baran Kazancı hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 22:40

MESEM’li 9. sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Baran Kazancı yanında çalıştığı elektrik ustasıyla birlikte işe giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Burak Kazancı, iş cinayetleriyle yaşamını yitiren 12'nci MESEM’li çocuk işçi oldu.


Etiketler: #MESEM #iş #çocuk işçi

İlgili Haberler

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının kilit ismi konuştu: 'Kayıtları dinlemesem, bunun bir korku filmi olduğunu düşünürdüm'

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasının kilit ismi konuştu: 'Kayıtları dinlemesem, bunun bir korku filmi olduğunu düşünürdüm'
Eğitim İş, MESEM'de çocuk ölümlerine tepki: “10 çocuğun hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir boyuttadır”

Eğitim İş, MESEM'de çocuk ölümlerine tepki: “10 çocuğun hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir boyuttadır”
MESEM'le ilgili çarpıcı açıklama: Teşviklerle çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor!

MESEM'le ilgili çarpıcı açıklama: Teşviklerle çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler