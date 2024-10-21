MESEM'le ilgili çarpıcı açıklama: Teşviklerle çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:12

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, çocuk işçiliğinin derinleştiğini ve bunun en somut örneğinin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) olduğunu belirterek, çocuk işçiliğine karşı eleştirilerde bulundu. Kış, “Son 10 yılda en az 671 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu çocuklar, eğitim almak ve geleceğe hazırlanmak yerine, tehlikeli iş yerlerinde ucuz iş gücü olarak sömürülüyor. Çocuklarımız okullarda olması gerekirken inşaatlarda, fabrikalarda can veriyor” dedi.

MESEM ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR!

Gülcan Kış, özellikle 2016 ve 2021 yıllarında yapılan düzenlemelerle MESEM’in çocuk işçiliğine yasal zemin kazandırdığını vurguladı. “Bir gün okul, dört gün iş” modeliyle çocukların tehlikeli sektörlerde çalıştırıldığını söyleyen Kış, “Çocuklarımız eğitim adı altında iş gücü olarak kullanılıyor. Bu sistem, onların geleceğini karartıyor ve maalesef iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden çocukların sayısını her geçen gün artırıyor. Bu düzenlemeler, çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırıp, iş hayatının acımasız koşullarına itiyor” ifadelerini kullandı.

'TEŞVİKLER ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ MEŞRULAŞTIRIYOR'

CHP’li Kış, MESEM programının işverenler için bir teşvik mekanizmasına dönüştüğünü belirterek, denetim eksikliklerinin çocukların hayatını tehlikeye attığını söyledi. “Patronlara verilen teşvikler, denetimsiz iş yerleri ve ekonomik baskılar çocuk işçiliğini derinleştiriyor. İşyerlerinde çalışan çocukların güvenliği sağlanmıyor, denetimler yetersiz. Bu çocukların canı üzerinden kurulan sömürü düzenine son vermek zorundayız” dedi.

'ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR!”

Gülcan Kış, çocuk işçiliğinin toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu sorunun Türkiye’nin geleceği için büyük bir tehdit olduğunu belirtti. “Çocuklarımızın eğitime, oyun oynamaya ve sağlıklı bir şekilde büyümeye ihtiyacı var. Ancak bugün binlerce çocuk, sanayi bölgelerinde, inşaatlarda ve tarlalarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu çocuklar, Türkiye’nin geleceği olması gerekirken, iş cinayetlerinde can veriyorlar. Bu duruma sessiz kalmak mümkün değil, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için acil adımlar atılmalı” dedi.

'DENETİM YAPILMIYOR, İŞ GÜVENLİĞİ YOK'

Kış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti ve denetim eksikliğine dikkat çekti. “MESEM çatısı altında çalışan çocuklar, iş kazalarına karşı hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalıştırılıyor. İş yerlerinde yeterli denetim yapılmıyor. Çocuklar, en tehlikeli sektörlerde çalışırken iş güvenliği eğitimi bile almıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na soruyorum: Çocukların hayatını korumak için hangi adımları atacaksınız? MESEM, bu haliyle çocuk işçiliğini teşvik eden bir yapıya dönüştü” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

'EĞİTİM HAKKI KORUNMALI ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE SON VERİLMELİ'

Gülcan Kış, çocukların eğitime ve güvenli bir geleceğe ulaşması gerektiğini belirterek, “Bizler çocuklarımızın iş kazalarında ölmesini değil, eğitimde başarılı olmasını istiyoruz. Eğitim hakkı korunmalı, çocuk işçiliğine son verilmeli. MESEM gibi programlar çocukların eğitimini baltalamamalı, onları iş gücüne zorlamamalı. Çocuklarımızın geleceği iş yerlerinde değil, okullarında inşa edilmelidir” dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI REFORM ÇAĞRISI

Kış, Milli Eğitim Bakanlığı’na MESEM sisteminin yeniden düzenlenmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için reform yapılması çağrısında bulundu. “MESEM programı revize edilmeli, çocuk işçiliğine zemin hazırlayan düzenlemeler iptal edilmelidir. Bakanlık acilen harekete geçmeli ve çocuklarımızın güvenliğini ön planda tutan bir eğitim sistemi kurmalıdır. Çocuk işçiliğiyle mücadele, Türkiye’nin geleceğini güvence altına almak demektir” dedi.