Meslek Fabrikası direnişinde 4.gün… CHP Ankara Milletvekili Akdoğan’dan direnişe türkülü destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde devam ediyor. Gün içinde birçok CHP’li ismin ziyaret ettiği direniş alanını son olarak CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP PM Üyesi Tolga Sağ ziyaret etti.

Meslek Fabrikası önünde ateş başında Tolga Sağ ile saz çalıp devrim türküleri söyleyen Akdoğan, direnişe türkülerle destek verdi.

AKDOĞAN: “İZMİR’İN DİRENİŞ RUHUNA UYGUNLUĞU BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR TAVIR SERGİLİYOR”

Ankara Milletvekili Akdoğan, direnişin destekçisi olduklarını kaydederek,“Cemil Başkanımız, çok önemli bir direnişi örgütledi. Taviz vermek, ‘aman canım bu da oluversin, ne olur’ demek, bir sonraki istismarların kapısını açar. ‘Bir bina değil mi, biz kullansak ne olur, başkaları kullansa ne olur?’ demedi. Hem tarihi önemi hem hukuki gerekçeleri hem İzmir’in direniş ruhuna uygunluğu bakımından çok önemli bir tavır sergiliyor. Biz de Cemil Başkanımızın İzmir’in bu direnişinin ve haklı mücadelemizin arkasındayız. Bugün CHP Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ ile birlikte sazlarımızı alıp buraya geldik. Burayla ilgili söylenecek sözler söylendi. Hukuken de siyaseten de edilecek laflar edildi. Biz de dedik ki ateşin başında iki türkü söyleyelim ve buraya destek olalım” dedi.

“TÜRKİYE'Yİ ARINDIRACAĞIZ”

Güç içerisinde birçok ilde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akdoğan, CHP’nin üzerindeki baskılara ilişkin şunları söyledi:

“İzmir ve komşu şehrimiz Bursa bugün çok farklı gelişmelere ev sahipliği yaptı. Öncelikle Ankara il başkanımız bir soruşturma kapsamında İzmir'e getirildi. İzmir'in seçmiş olduğu bir evladı olan Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki kendisinin daha önce doğrusuyla yanlışıyla söylediği, doğrularının altını çizdiği yanlışları nedeniyle özür dilediği bir konuyla ilgili bu sabah emniyete çağrıldı ve ifadesini verdi. Aynı zamanda Bursa'da bir hak gasp oldu. Bursa'da yurttaşlarımızın helal oylarıyla seçilen Bursa Belediye Başkanımızın yerine AKP, tıpkı bu binaya olduğu gibi Bursa Belediyesi'ne çökmek istedi ve Bursa'da da maalesef haksız, hukuksuz, adaletsiz, vicdana sığmayan, ahlaka sığmayan bir şekilde Bursa Belediyesi ele geçirildi. Bütüncül bir direnişin içindeyiz. 360 derecelik bir kuşatmaya karşı 360 derecelik bir direniş sergiliyoruz. Ama unutmayın bugün bu yaşadıklarımız, bugün bu binanın önünde gösterdiğimiz direniş ve daha niceleri bizi yoruyor, üzüyor, bizde sancılar yaratıyor olabilir. Ancak bunların tümü Türkiye'nin yeniden doğuşunun doğum sancılarıdır. Bunları çekeceğiz ama Türkiye'yi yeniden dünyaya getireceğiz. Türkiye'yi arındıracağız. Direnişimizin arkasındayız.”

SAĞ: “UMUT ETTİĞİMİZ GÜZEL TÜRKİYE'YE HEP BERABER UYANACAĞIZ”

CHP PM Üyesi Sağ, ‘umut’ mesajı vererek, “Aylardır süren türlü haksızlığa, türlü hukuksuzluğa hep beraber direnmeye çalışıyoruz, direniyoruz, sesimizi duyuruyoruz. Mücadelemiz yerde kalmıyor. Bunların hepsinin sonucunu alacağımıza dair de inancım tamdır. Her şey çok güzel olduğu zaman bugünleri bir doğum sancısı olarak katılacağız ve yarınlarda o umut ettiğimiz güzel Türkiye'ye hep beraber uyanacağız” diye konuştu.

TUGAY: “BİRİMİZ KENDİ ADIMIZA BİR MÜCADELE YAPMIYORUZ”

“Üzüntü üzerine üzüntü yaşıyoruz. Kendi derdimize mi yanalım, başka arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın başına gelenlere mi üzülelim? Bunu hiçbir boyutuyla kabullenemiyoruz” diyen İZBB başkanı Tugay, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin dört bir yanı yangın yeri. Siyasi açıdan, idari açıdan, ekonomik açıdan… İzmir'de de bir yangın yaktılar. Yüreğimizi de yaptılar beraberinde. Burada ne ben ne başka birimiz kendi adımıza bir mücadele yapmıyoruz. Herhangi birimizin de çıkarı olduğu için yapmıyorlar. Bu tamamen halk adına yapılmış bir itirazdır ve çok büyük bir haksızlığa karşı bir direnme tutumudur. Her geçen gün daha fazla insanın konuyu anladıkça destekleyici tavır içerisinde olduğunu görüyorum.

“HAKSIZLIKLAR BİTECEK, KÖTÜLÜK NORMALLEŞMEYECEK”

Muhatap olduğumuz insanların ne kadar kötü olabileceğini tahayyül edebilir olduk. Daha da kenetleniyoruz daha da fazla mücadele isteğiyle doluyoruz. Buralardan çıkacak bu mücadele arzuları, Türkiye'nin dört bir yanında her bir köşesinde tüm insanlara ulaşacak. Öyle ya da böyle bu yanlışlar bitecek, haksızlıklar bitecek, kötülük asla normalleşmeyecek, kötülüğün normalleşmesini kabul etmeyeceğiz. CHP’mizi onurla, şerefle iktidar yapacağız ve ülkemizin bundan sonra her türlü soruna çare olacağız. İnsanlarımızı kısıtlanmış özgürlüklerinden, baskılarından uğradıkları her türlü haksızlıktan kurtaracağız. Ne zaman gazeteyi açsam, ne zaman internete baksam içimi kan ağlatan başka bir haber görüyorum. Ama bu ülke bizim, bunu hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin gerçek sahibi olan halk, döner dolaşır burayı kendi babasının çiftliği sanan adamların elinden alır o iktidarı. Biz de o mücadelenin bir parçası olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamaların ardından Akdoğan ve Sağ, direniş alanındaki vatandaşlara sazlarıyla mini bir konser verdiler.