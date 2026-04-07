'Meslek Fabrikası' nöbeti... Deniz Yücel: 'Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız'

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Yüksel Taşkın, sabaha karşı gerçekleştirilen polis müdahalesine sert tepki göstererek sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. Açıklamalarda, devam eden yargı sürecine rağmen yapılan müdahalenin “haksızlık” ve “güç gösterisi” olduğu vurgulanırken, yaşananların yalnızca İzmir’le sınırlı olmadığı ve Türkiye genelindeki daha geniş bir tartışmanın parçası olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasında yaşanan gelişmelere ilişkin sabaha karşı gerçekleştirilen polis müdahalesine tepki göstererek sürecin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Yücel, söz konusu binanın uzun yıllardır belediyeye ait olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 80 kusür senedir tapusu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, gençlere meslek kursu imkânı sunan, onların istihdama katılmasını sağlayan tarihi bina, hukuki süreçler tamamlanmadan sabaha karşı yüzlerce polis marifetiyle zapt edildi.” dedi.

“YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN MÜDAHALE EDİLDİ”

Yaşanan müdahale sırasında seçilmiş belediye başkanının dahi içeri alınmadığını belirten Yücel,

“Dün burada İzmir’in seçilmiş belediye başkanı Cemil Tugay bu binaya alınmadı. Bizler milletvekilleri olarak binaya zor girdik.” dedi.

Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Yücel, devam eden davaya rağmen yapılan müdahalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek,

“Ortada devam eden bir dava var. Mahkemenin henüz esastan vermiş olduğu bir karar yok. Buna rağmen polis zoruyla buranın ele geçirilmesi hem hukuka hem teamüllere aykırıdır.” diye konuştu.

“BU BİR GÜÇ GÖSTERİSİ”

Yücel, yaşananları siyasi bir müdahale olarak değerlendirdi:

“Burada yapılmak istenen şey başka bir şey. Belediye muhalefet partisine aitse, sembol bir belediyeyse, o zaman hukuk ve kolluk başka bir akla hizmet ediyor. Burada tek kelimeyle bir kötü niyet var.”

“DİRENİŞ VE NÖBET BAŞLATILDI”

Açıklamasında belediye tarafından başlatılan nöbet çağrısına da değinen Yücel, destek için alanda olduklarını söyleyerek, “Cemil Başkan kapsamlı bir açıklama yaptı, bir direniş çağrısında bulundu. Biz de bu nöbete destek vermek için buradayız. Bu mücadele başarıyla sonuçlanana kadar sürdüreceğiz.” dedi.

“KANUNSUZ EMRİ YERİNE GETİRMEK DE SUÇTUR”

Polisin verilen talimatı uyguladığını ancak bunun hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

“Polis kendisine verilen talimatı yerine getiriyor. Ancak kanunsuz emri yerine getirmek de suçtur. Bunu ifade ediyoruz.” dedi.

“NİYET ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEK”

Binada herhangi bir tahribat bilgisi olmadığını ancak kilitlerin değiştirildiğini aktaran Yücel, yaşananların arkasında farklı bir amaç olduğunu savunarak,

“İçeride bir tahribat olduğuna dair bilgim yok ama kilitlerin değiştirildiği ifade edildi. Niyet burada üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Niyet bir güç gösterisi yapmak, ‘ben yaptım oldu’ demek.” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE İZMİR’E ÖZGÜ DEĞİL”

Yücel, yaşananların yalnızca İzmir’e özgü olmadığını, Türkiye genelinde benzer süreçlerin yaşandığını belirterek “Aslında bu sadece İzmir’e özgü bir durum değil. Türkiye genelinde yaşanan bir sürecin parçası.” dedi.

YÜKSEL TAŞKIN: “HUKUKEN YÜZDE YÜZ HAKLIYIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’de Meslek Fabrikası süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, yaşananları “hukuka aykırı bir müdahale” olarak değerlendirdi. Taşkın, İzmir halkına yönelik bir haksızlık yaşandığını belirterek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Taşkın, geçmişte benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatarak, “Çok ciddi masraf yaptık. Daha sonra elimizden alındı. Ve yakın zamanda Galata Kulesi’yle ilgili devam eden yargı süreçlerinden dolayı meclisten bir yasa geçirdiler. Ve biz bunların olacağını zaten söyledik. Halkımıza dikkatini çekmeye çalıştık.” dedi.

“BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR”

Meslek Fabrikası sürecinin tekil bir olay olmadığını vurgulayan Taşkın, benzer uygulamaların farklı alanlarda da görüldüğünü ifade ederek, “Şimdi bakın Yerebatan Sarnıcı’yla ilgili de benzer bir süreç var. Teslim edildi. Oraya da mezbelikten çıkarıp çok ciddi bir şekilde yatırım yapan biziz. Bu zaten görevimiz. Dolayısıyla sadece buraya özgü bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

“HUKUKEN YÜZDE 100 HAKLIYIZ”

Meslek Fabrikası’na ilişkin sürecin hukuki açıdan net olduğunu belirten Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın tepkisinin de bu nedenle haklı olduğunu söyledi:

“Şimdi bu Meslek Fabrikası’yla ilgili süreç, hukuken baktığınızda yüzde yüz haklı olduğumuz bir olay. Cemil Başkan’ın isyanı, duygularının dışa vuruşundaki o haklı öfkeye İzmirliler bence kayıtsız kalmıyor.” dedi.

“HUKUKA GÜVENMEYECEKSEK NEYE GÜVENECEĞİZ?”

Taşkın, yaşananların yalnızca yerel bir mesele olmadığını vurgulayarak

“Burada bakın hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Yani hakkımızı bu şekilde savunamayacaksak neye güveneceğiz? Dolayısıyla bu aslında İzmir’de yoğun bir şekilde yaşanıyor. İzmir’e özgü bir rövanşizmle yaşanıyor ama Türkiye genelinde yaşanan bir saldırı.” diye konuştu.

“ATANMIŞLARIN SEÇİLMİŞLERE SALDIRISI”

Yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Taşkın, süreci “demokrasiye müdahale” olarak değerlendirdi:

“Atanmışların seçilmişlere saldırısı. Orta Doğu’ya gittiğimizde Türkiye’yi özgün kılan nedir diye sorduğumuzda ben yerel demokrasi ve yerel yönetimler diyorum. O kadar değerli ki yerel yönetimler. Dolayısıyla yerel yönetimlere yapılan her saldırı sanmayın ki bizim partimize veya bizim belediyemize yapılıyor. Doğrudan halkımıza yapılıyor.”

“BU MÜCADELE İZMİR VE TÜRKİYE İÇİN”

Taşkın, yürütülen mücadelenin yalnızca siyasi değil toplumsal bir mücadele olduğunu belirtti:

“Biz burada partimiz için değil İzmir ve Türkiye için, aslında kendi milletimiz için mücadele ediyoruz. Son derece haklıyız.”

İzmir’e yönelik uygulamaların bilinçli olduğunu öne süren Taşkın,

“İzmir Halkı’nın kültürü, değerleri, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkışı nedeniyle cezalandırılması söz konusu ve buna sonuna kadar karşı çıkacağız.”

“AKP'Lİ VEKİLLERİN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ”

Taşkın, AKP milletvekillerinin konuya yaklaşımını da eleştirdi:

“Bu ilin AKP'li milletvekillerinin de sadece bir kısmı bu konuda paylaşım yapıyor. Bundan sonra yaparlarsa da bilin ki çok otantik değil. Demek ki birileri ‘çok sessiz kaldın’ demiştir.”

“İZMİR HALKINI BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Açıklamasında eylemlerin süreceğini belirten Taşkın, İzmir halkına çağrıda bulundu:

“Biz burada zaten eylem halindeyiz. Çok sayıda insan gün içinde geliyor. Yarın da toplu bir buluşma olacak. İzmir halkını buraya bekliyoruz. Bundan sonra da Türkiye’nin bu haksızlığa dikkatini çekmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”