‘Meslek hastalıkları hastaneleri kapatılmasın’

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

İstanbul’da kalan tek meslek hastalıkları hastanesi olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deprem riski nedeniyle iki ayrı hastaneye taşınma kararına tepkiler sürüyor. İstanbul Tabip Odası (İTO), Kocaeli Tabip Odası, Devrimci İşçi Sendikası (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları İstanbul Şubeler Platformu (KESK), İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, İşyeri Hekimleri Derneği üyeleri dün ortak basın açıklaması düzenleyerek karara tepkilerini dile getirdi.

‘ART NİYETTİR’

Açıklamada, İstanbul’un tek meslek hastanesi olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin “deprem güvenliği” bahanesiyle başka bir yere tahliye edilerek kapatılmaya çalışıldığı belirtildi. Hatalı yönetimlerin yol açtığı sorunun bedelinin işçi sağlığına ödettirilmeye çalışıldığı vurgulanarak “Sadece 70 yataklı bir bina Süreyyapaşa gibi 600 yataklı dev bir hastanenin yarasına merhem olamayacaktır. Heybeliada Sanatoryumu boş tutulurken meslek hastalıkları hastanesine göz dikilmesi art niyettir” denildi.