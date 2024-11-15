Meslek Örgütlerinden Ortak Çağrı: Gazeteciye, Yazara, Yayıncıya Baskıya Hayır!
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı altı meslek örgütü ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN Türkiye, DİSK Basın İş ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere, yazarlara ve yayıncılara yönelik baskıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
15 Kasım’da İstanbul’daki TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, hükümetin gündeme getirdiği “etki ajanlığı düzenlemesi” tasarısı eleştirildi. Tasarının, basın ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği belirtilerek tamamen iptal edilmesi istendi.
TGC Başkanı Vahap Munyar, "Sansür, oto sansür ve haberlere erişim engelleri giderek artıyor. Etki ajanlığı düzenlemesi, Anayasa’ya aykırı ve toplumu susturmayı amaçlıyor. Bu teklifin tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi.
HABER YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR
Toplantının moderatörlüğünü yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazetecilerin sık sık hedef gösterildiğini belirterek, "Haber yapmak suç değildir. Etki ajanlığı düzenlemesi tamamen kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Güneş, gazetecinin haber yaparken engellendiğine, hedef gösterildiğine, basın kartının iptal edildiğine işaret ederek şöyle konuştu:
“Gazetecilere, yazarlara, yayıncılara suç uydurmak, buna bir yasal düzenleme yapmak amacıyla çalışan iktidar ve ortaklarının görev yaptığı bir ülkedeyiz. Toplumu sarsan her olayda gazeteciler hedef gösteriliyor. İktidar ve ortaklarının kamu yararını ihlal eden çalışmalarını haberleştiren her gazeteci haksız gözaltı ve tutukluluk baskısı altında tutuluyor. Tekzip yayınlanacak haberlerde bile gazetecilerin tutuklandığı bir döneme geçtik."
TGS Eğitim Sekreteri Didem Mercan, tasarının gazetecilere yönelik yeni bir saldırı olduğunu belirtti: “Bu yasa, basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırma riski taşıyor. Bu tehdide karşı tetikte olmalıyız."
TYS Genel Sekreteri Tahir Şilkan, "Bu düzenleme açık bir tehdit ve düşünce özgürlüğüne saldırıdır. Demokratik haklarımızı savunmak için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
GAZETECİLERE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR
DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, sadece Ekim ayında 104 gazetecinin yargılandığını, 11 gazeteciye hapis cezası verildiğini belirtti ve "Etki ajanlığı düzenlemesi, bu tabloyu daha da ağırlaştıracak" dedi.
Kenan Kocatürk, düzenlemenin yayıncılık alanında oto sansürü artıracağını vurgularken, PEN Başkanı Zeynep Oral ise tasarının demokratik ifade hakkını tamamen yok edeceğini söyledi.
MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ORTAK MESAJI
Toplantıda meslek örgütleri, gazetecilere, yazarlara ve yayıncılara yönelik her türlü baskıya karşı dayanışma içinde olacaklarını belirtti ve hükümet ile muhalefete basın ve düşünce özgürlüğü için adım atma çağrısında bulundu.
Öte yandan etki ajanlığı düzenlemesi şimdilik torba yasadan çıkarıldı ancak toplantıda, bu düzenlemenin ileride tekrar gündeme gelme olasılığına karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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