Gazeteciler Cemiyeti'nden gazeteciyi azarlayan Devlet Bahçeli'ye tepki: 'Meslektaşımızın yanındayız'
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM kulisinde Gazeteci Hilal Köylü'yü azarlaması tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Gazeteciler Cemiyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gazeteci Hilal Köylü'ye yönelik ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.
Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulunuldu:
"Cumhur İttifakı'nda bir görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları doğrudan muhatabına sormak, bu konuları yakından takip eden her gazetecinin asli görevidir. Siyasetçiler yanıt vermek yerine öfke sergilemeyi, gazeteciyi sözde suçlamalarla hedef göstermeyi bir kenara bırakmalıdır. Meslektaşlarımızın yanındayız."
Cumhur İttifakı'nda bir görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları doğrudan muhatabına sormak, bu konuları yakından takip eden her gazetecinin asli görevidir. Siyasetçiler yanıt vermek yerine öfke sergilemeyi, gazeteciyi sözde suçlamalarla hedef göstermeyi bir kenara bırakmalıdır.… pic.twitter.com/3edU0j2WzR— Gazeteciler Cemiyeti (@Cemiyet1946) November 12, 2024
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