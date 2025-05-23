Meslekte 50. yılını dolduran gazeteciler onurlandırıldı: İLEV, gençlerle usta gazetecileri buluşturdu

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ve Gazeteciler Cemiyeti, İLEF binasında “İletişim Alanındaki Ustalara Saygı” etkinliği düzenledi. “Bir mesleğin varoluşunun birinci koşulu, ustaların varlığıdır” sloganıyla yapılan etkinlikte, İLEF öğrencilerine ve meslekte 50’nci yılını dolduran gazetecilere plaket verildi.

‘GENÇ USTALARI, İNSANLIK DESTEĞİ İLE GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Törenin açılış konuşmasını, İLEV Başkanı Ali İnandım yaptı. İnandım, günümüzde yapay zeka teknolojisiyle birlikte gençlerin erken ustalaştığına dikkat çekerek “Bugün misafirimiz olan ustalar, zorluklar ve yokluklarla geçen bir dönemi sırtlayıp bize devretti, onlara vefa borcumuz her zaman bakidir. Çıraklığını yaşayamadan ustalıkla baş etmek zorunda kalacak gençlerse kendi çıraklarına, insanlığını yitirmemiş bir dünya bırakmak için ustalarını da arkalarına alarak mücadele edecek” dedi. Geleceği gençlerin insani muhakeme seviyesinin belirleyeceğini vurgulayan İnandım, “Tecrübe sıfırlanırsa geride kalan binlerce yılı sıfırlarız. Genç ustaları, üstlendikleri bu yükün altında ezdirmeden, ustaların insanlık desteği ile güçlendireceğiz. Değerli ustalar, biz, mesleğimizi bugüne taşıdığınız için size vefa borcumuzu ödemekle yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

‘HER BİR GAZETECİ BU YOLUN BİR TAŞIDIR’

Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Ayhan Aydemir ise, “Bugün burada sadece bir ödül töreni düzenlemiyoruz. bir mesleki vefa örneği sergileyerek kuşaklar arası bir köprü koruyoruz. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi veya önceki adıyla Türkiye’nin ilk Basın Yayın Yüksekokulu, yalnızca bir eğitim kurumu değildir. Bu fakülte düşüncenin özgürlüğünü, haberin sorumluluğunu ve gazetecilğin onurunu kuşaktan kuşağa aktaran bir yuva ve bellektir. Gazeteciler Cemiyeti olarak ülkemizde basın özgürlüğü, meslek onuru ve dayanışma kültürü adına yürüttüğümüz mücadeleye genç kuşakların omuz vermesinden büyük bir güç alıyoruz. Bugün ödül alan her bir gazeteci bu yolun bir taşıdır” diye konuştu.

YAZARIMIZ IŞIK KANSU’YA ÖDÜL VERİLDİ





Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin de, “Bugün burada yalnızca bir ödül töreni için toplanmadık. İletişim dünyasına yarım asır boyunca emek vermiş, kalemi, kamerası, sesi, duruşuyla tarihe not düşmüş kıymetli profesyonellerimizi onurlandırmak için bir aradayız. 50 yıl, sadece bir zaman değil, bir ömürlük çaba, değişen dünyaya rağmen sabit kalan meslek aşkı demek” dedi. Açılış konuşmalarının ardından öğretmenler tarafından üniversitede bulunan fotoğraf, radyo, reklam, halkla ilişkiler atölyeleri ve Görünüm gazetesinde çalışan öğrencilere plaket verildi. Öğrenciler, kendi plaketlerini almalarının ardından meslek büyüklerine plaket ve çiçek verdi. Yazarımız Işık Kansu’nun da plaket aldığı törende, “Birten Gökyay, Canan Avşaroğlu Özgür, Çetin Çiğdem, Elvan Naciye Zeynep Otyam Baransel, Füsun Baytok, Halil Çaylak, Hasan Lemi Özgen, Hülya Özün Tolakoğlu, Kamil Çevikalp, Kemal Güngördü, Kubilay Çalıkoğlu, Mahmut Adil Daldal, Mehmet Ümit Turpçu, Necla Zarakol, Nesli Çölgeçen, Nilgün Tarkan, Nuray Alemdaroğlu, Osman Nazmi Özer, Saim Tokaçoğlu, Şener Mete, Şükran Yalçın, Yılmaz Ekmekçi ve Zeki Çol” meslekteki 50’nci yılları kapsamında plaketle onurlandırıldı.