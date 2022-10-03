Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen Beytullah Saygılı, jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:17
Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Beytullah Saygılı'nın Efeler ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDI

Belirlenen eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, meslekten ihraç öğretmen Saygılı'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygılı, tutuklandı. 


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