MESOT 19. Kongresi: Organ nakliyle başladı, horonla bitti

Ortadoğu Organ Nakli Derneği’nin (MESOT) 19. Kongresi tamamlandı. 4 Kasım’da Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’ndaki açılış konuşmalarıyla başlayan kongre Ankara Kızılcahamam’daki Patalya Termal Otel’de devam etti. Dün sona eren kongrede aynı zamanda Türkiye’deki ilk canlı vericili başarılı böbrek naklinin 50’inci yılı da kutlandı.

Kongre Türkiye’de organ naklinin 50. yılında dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda bilim insanını Ankara’da bir araya getirdi. Kongrede 35 ülkeden 300’e yakın bilim insanı; etik ilkeler, organ bağışı bilinci ve yeni cerrahi teknikler üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Haberal, bu dayanışmayı ‘bilimin ortak vicdanı’ olarak nitelendirdi ve “Bizler sadece hekim değiliz; insanlığın acısını dindirmek için çalışan bilim insanlarıyız” dedi. Haberal, “Bugün özgürce bilim yapabiliyorsak, bu Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük mirastır” diye ekledi. Haberal organ naklinin önemine dikkat çektiği kongrede kapanışı da horon çekerek yaptı.